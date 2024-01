Home Depot Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die US-amerikanische Baumarktkette Home Depot hat im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Einzelhandelssektor eine Dividendenrendite von 2,86 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 3,38 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenausschüttung als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Home Depot in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 12,77 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt der Branche liegt. Während die Branche im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von -4,65 Prozent verzeichnete, übertraf Home Depot diese deutlich mit einer Rendite von 17,43 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 19 Bewertungen für die Home Depot-Aktie abgegeben, wovon 10 als "gut", 9 als "neutral" und keine als "schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "gut"-Bewertung für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 331,17 USD, was einem Abwärtspotenzial von -7,18 Prozent entspricht. Auf Basis des letzten Schlusskurses (356,8 USD) ergibt sich daher eine "schlecht"-Empfehlung. Insgesamt wird die Aktie somit als "neutral" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wofür Home Depot ebenfalls eine positive Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "gut" bewertet.

Home Depot kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Home Depot jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Home Depot-Analyse.

Home Depot: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...