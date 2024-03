Home Depot Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Home Depot bei 322,74 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 378,45 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +17,26 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 358,4 USD, was einem Abstand von +5,59 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhalten wir insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) wird derzeit ein Wert von 33,11 Punkten auf 7-Tage-Basis und 33,86 Punkten auf 25-Tage-Basis für Home Depot verzeichnet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Home Depot insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose liegt bei 349,33 USD, was ein Abwärtspotenzial von -7,69 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Home Depot im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,26 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 24,99 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 0,85 Prozent, und Home Depot liegt aktuell 17,4 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

