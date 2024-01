Home Depot Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

In den letzten vier Wochen konnte bei Home Depot eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert. Insgesamt erhält Home Depot daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich jedoch ein positiveres Bild. Der Schlusskurs der Home Depot-Aktie am letzten Handelstag lag bei 355,3 USD, was einem Unterschied von +13,42 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (336,63 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,55 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Home Depot-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,26, was 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die langfristige Meinung der Analysten über die Home Depot-Aktie fällt ebenfalls positiv aus, mit insgesamt 11 "Gut"-Bewertungen, 9 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auch die aktuellen Analystenberichte sprechen für eine positive Einschätzung der Aktie. Das Kursziel der Analysten wird bei 335,58 USD angesiedelt, was eine zukünftige Performance von -5,55 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung als "Neutral" seitens der Redaktion.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild der Home Depot-Aktie, mit positiven charttechnischen und fundamentalen Aspekten, aber auch einer negativen Entwicklung im Stimmungsbild und Kursziel der Analysten.

