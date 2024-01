Home Depot Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Home Depot wurde für die letzten 7 Tage mit 91,32 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Home Depot daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +9,8 Prozent des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso erhält die Home Depot-Aktie eine positive Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass das Unternehmen langfristig ein "Gut"-Rating erhält, basierend auf 10 positiven und 9 neutralen Bewertungen in den zurückliegenden 12 Monaten. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 338,59 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -2,19 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich positiv verändert, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen wurden ebenfalls positiv bewertet.

Insgesamt kann Home Depot daher für die verschiedenen Bewertungskriterien eine insgesamt positive Bewertung erhalten.

