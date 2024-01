Home Depot Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Wenn ein Titel überkauft ist, könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Home Depot wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,01, was darauf hinweist, dass Home Depot überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Home Depot weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Home Depot derzeit 9,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und 16,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen "Gut"-Einstufung und einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Home Depot durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen erhält die Home Depot-Aktie langfristig die Einschätzung "Gut", mit 11 positiven, 9 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet. Das Kursziel der Analysten liegt bei 335,58 USD, was einer zukünftigen Performance von -7,4 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung seitens der Redaktion.

