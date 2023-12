Home Depot Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von Home Depot wird derzeit als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 20,95, was einem Abstand von 42 Prozent zum Branchen-KGV von 36,23 entspricht. Auf dieser fundamenten Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Home Depot mit 2,86 % etwas unter dem Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Hierdurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Home Depot war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen zudem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Aus charttechnischer Sicht wird die Home Depot-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Sowohl im Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem jeweiligen Durchschnitt. Somit erhält die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von Home Depot auf fundamentaler, Dividenden- und technischer Ebene positiv bewertet. Es bleibt jedoch zu beachten, dass diese Einschätzung keine Anlageberatung darstellt.

