Home Depot Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 20 Analystenbewertungen für die Home Depot-Aktie stattgefunden. Davon waren 11 Bewertungen "Gut", 9 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Home Depot-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei gab es 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 335,58 USD, was einem potenziellen Abwärtspotenzial von -6,16 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 357,59 USD. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Home Depot also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analysepunkt.

Hinsichtlich der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Home Depot bei 357,59 USD und weist damit eine Entfernung von +12,77 Prozent vom GD200 (317,09 USD) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 348,62 USD. Dies führt zu einem Abstand von +2,57 Prozent, was ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Home Depot-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für Home Depot. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Auswertung ergab 7 "Gut"- und 1 "Schlecht"-Signal, weshalb wir insgesamt zu einer "Gut"-Empfehlung kommen.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Home Depot-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 49,16, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 44,39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Home Depot-Analyse vom 16.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Home Depot jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Home Depot-Analyse.

Home Depot: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...