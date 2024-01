Home Depot Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Die Home Depot-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 310,77 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 358,43 USD, was einem Unterschied von +15,34 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (326,75 USD) liegt mit einem Unterschied von +9,7 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung für die Home Depot-Aktie.

Die Stimmung rund um die Aktie von Home Depot wurde auch untersucht, wobei die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung ergab hingegen ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten der Home Depot 10 mal die Einschätzung "Gut", 9 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Bezüglich des aktuellen Kurses von 358,43 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -7,61 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 331,17 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, sodass sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral" ergibt.

Im Branchenvergleich erzielte die Home Depot in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,77 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,27 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,04 Prozent im Branchenvergleich für Home Depot. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Home Depot mit einer Überperformance von 14,85 Prozent über dem Durchschnittswert von -2,07 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

