Home Depot Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den letzten 12 Monaten konnte Home Depot eine Performance von 5,77 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche um durchschnittlich -8,23 Prozent gefallen. Das bedeutet eine Outperformance von +14 Prozent für Home Depot in diesem Branchenvergleich. Auch im Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" konnte Home Depot mit einer Rendite von 1,85 Prozent überdurchschnittlich abschneiden. Hier lag das Unternehmen um 3,92 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt ergibt sich daraus eine gute Bewertung in beiden Bereichen.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (35 Prozent) liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Home Depot bei 22,14. Die Spezialität Einzelhandel-Branche weist hingegen einen Wert von 34,08 auf. Das zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine gute Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die Home Depot einen RSI-Wert von 100 auf, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher wird dieses Signal als "schlecht" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) erhält die Aktie einen Wert von 74, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einstufung des RSI-Signals.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positiven Meinungen zu Home Depot veröffentlicht. Jedoch zeigen weitere Untersuchungen, dass auch negative Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung für Home Depot.

