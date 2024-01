Home Depot Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Home Depot liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 23 Prozent darüber. Die Rendite beträgt 18,26 Prozent, während die Branche "Spezialität Einzelhandel" in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9 Prozent erzielt hat. Auch hier übertrifft Home Depot mit einer Rendite von 27,26 Prozent die Konkurrenz deutlich. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 313,27 USD für die Home Depot-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 355,3 USD, was einem Unterschied von +13,42 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 336,63 USD um +5,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Home Depot-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 23,26 und liegt damit um 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37 (Branche: Spezialität Einzelhandel). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Home Depot aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird Home Depot hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

