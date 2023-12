Home Depot Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Der Aktienkurs von Home Depot verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,71 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Outperformance von +16,98 Prozent darstellt. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Home Depot mit 6,44 Prozent über dem Durchschnitt von -1,73 Prozent. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Home Depot vorwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen dominierten. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch aktuell sind vor allem positive Themen in den Diskussionen präsent, was zur Bewertung als "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung basiert auf 10 positiven, 9 neutralen und 0 negativen Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten. Dies entspricht im Schnitt einem "Gut"-Rating. Auch das durchschnittliche Kursziel von 331,17 USD deutet auf eine neutrale Empfehlung hin.

Das Sentiment und der Buzz um Home Depot haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weder eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Diskussionsstärke konnten festgestellt werden.

Insgesamt erhält Home Depot sowohl aus Anleger- als auch aus Analystensicht eine "Gut"- bzw. "Neutral"-Bewertung, was Anlegern wichtige Informationen für ihre Investmententscheidungen liefert.

