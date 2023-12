Home Bistro Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) der Home Bistro liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Home Bistro-Aktie daher eine Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Home Bistro mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche. Dies führt zu einer Differenz von -3,85 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite und einer Bewertung von "Schlecht" für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Home Bistro war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Home Bistro, gemessen anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet, zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt erhält die Home Bistro-Aktie auf Basis des RSI, der Dividendenrendite, des Anleger-Sentiments und des langfristigen Stimmungsbildes eine Gesamtbewertung als "Neutral".