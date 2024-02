Home Bistro Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Home Bistro herangezogen. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Home Bistro weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Home Bistro überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 25-Tage-RSI führt. Zusammen ergibt dies eine "Schlecht"-Bewertung für das Home Bistro-Wertpapier in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 4,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 4,15). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Home Bistro wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Home Bistro. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.