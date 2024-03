Home Bancshares Aktie: Neue Entwicklungen sorgen für Spannung!

In einem Monat wird das in Conway, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen Home Bancshares die Quartalszahlen für das 1. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Home Bancshares Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Erwartete Quartalszahlen

Die Home Bancshares Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4,28 Mrd. EUR wird in 30 Tagen die neuen Quartalszahlen vorstellen. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um -3,40 Prozent auf 220,64 Mio. EUR sinken wird. Ebenso wird erwartet, dass der Gewinn um -9,80% auf 85,24 Mio. EUR zurückgeht. Diese Prognosen basieren auf einer Analyse der aktuellen Daten im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Jahresprognosen

Für das gesamte Jahr erwarten Analysten einen leichten Umsatzrückgang von -1,20 Prozent und einen Gewinnrückgang von -4,50 Prozent auf 318,28 Mio. EUR. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich auf 1,80 EUR fallen.

Reaktion der Aktionäre

In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs der Home Bancshares Aktie um -3,20% verändert, was zeigt, dass Aktionäre die Quartalsschätzungen in Teilen nicht vorwegnehmen.

Analystenprognosen und Charttechnik

Analysten schätzen, dass die Aktie auf einen Zeitraum von 12 Monaten betrachtet bei 25,05 EUR stehen wird, was einen potenziellen Gewinn von +17,17% bedeutet. Aktionäre, die jetzt einsteigen, könnten daher innerhalb eines Jahres mit einem Gewinn von +17,17% rechnen.

Charttechnisch ist kurzfristig mit einem Widerstand bei Home Bancshares zu rechnen, wie die Analyse zeigt.

Mit Spannung wird daher das Ergebnis der Quartalszahlen am 18.04.2024 erwartet, um mehr Aufschluss über die Entwicklung der Home Bancshares Aktie und des Unternehmens insgesamt zu erhalten.

