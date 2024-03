Home Aktie: Das gab es noch nie!

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Home zeigt sich laut einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab überwiegend positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Home daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zu Home wird als mittelmäßig eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der aktuell einen Wert von 12,99 anzeigt, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienkursperformance von Home in den letzten 12 Monaten um -32,58 Prozent gefallen ist, während ähnliche Aktien aus dem Bereich "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" im Durchschnitt nur um -2,97 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -29,61 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,15 Prozent hatte, liegt Home um 37,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.