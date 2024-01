Home Aktie: War das schon alles?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung oder Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Bewertungen von Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionen über Home haben wir eine mittlere Aktivität festgestellt und bewerten das Signal als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war gering, daher bleibt das langfristige Stimmungsbild insgesamt "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Home bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Home beträgt derzeit 8,17 und liegt damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" von 15. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Home mit 2,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,82 in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Die Differenz von -136,44 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite führt dazu, dass die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.