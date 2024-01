Home Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Aktienkurs des Unternehmens Home hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 1,97 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Home eine Underperformance von -74,25 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 11,15 Prozent im letzten Jahr, wobei Home 83,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Home derzeit eine Dividendenrendite von 8,88 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (138,82%) darstellt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche beträgt -129, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Home eingestellt waren. Es gab sieben Tage lang keine negative Diskussion, und die Anleger waren an fünf Tagen eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Home daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aussagen darüber trifft, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Home-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 31,99 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung, wobei auch hier das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Home-Aktie.