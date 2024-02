HomeTrust Bancshares Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse der Hometrust Bancshares-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 23,18 USD, während der aktuelle Kurs bei 26,03 USD liegt, was eine Abweichung von +12,3 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 26,63 USD, was nahe am aktuellen Kurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hometrust Bancshares-Aktie liegt bei 55,51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der langfristige RSI25 beläuft sich auf 50,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 8,3 und liegt damit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 18. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Daher ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.