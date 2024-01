HomeTrust Bancshares Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Hometrust Bancshares weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,96 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,97 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Hometrust Bancshares in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem Stimmungsbarometer im roten Bereich führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hometrust Bancshares-Aktie beträgt derzeit 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage von 35,88 ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +16,37 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +7,7 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.