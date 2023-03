HomeToGo übertrifft für 2022 die Prognose – leicht. Und 2023…

HomeToGo SE (ISIN: LU2290523658), der Online-Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern, sieht gute Zeiten voraus. Und kann gleichzeitig auf ein erfolgreiches 2022 zurückblicken. Bevor am 30. März ein konkreter Ausblick für 2023 gemacht wird, geht es jetzt erstmal um 2022.HomeToGo konnte das Jahr 2022 mit Rekordergebnissen abschliessen. So war bereits im Vorfeld mitgeteilt worden – und jetzt die konkreten Zahlen: Umsatzerlöse stiegen im letzten Jahr um 54% gegenüber 2021 auf 146 Mio EUR. Was sogar leicht über der angehobenen Jahresprognose für 2022 liegt und einen Anstieg von 111 % gegenüber 2019 bedeutet, wo man noch bei 70 Mio EUR Umsatz lag. Und – wie bei Online-Unternehmen „zu Beginn“ üblich – kostet Umsatzsteigerung Geld. So lag das vorläufige bereinigte EBITDA voraussichtlich bei Minus 21 Mio EUR und damit am oberen Ende der angehobenen Jahresprognose für 2022. Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich um 8 Prozentpunkte von Minus 22 % im Geschäftsjahr 2021 auf Minus 14 % im Geschäftsjahr 2022 verbessert.

Rekordauftragsbestand – Wachstum – so was hört man gerne von HomeToGo.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „„Im vierten Quartal 2022 haben wir unseren Fokus auf die bevorstehende Buchungs-Hochsaison gerichtet, was wir mit unserem Rekordauftragsbestand der Buchungserlöse für 2023 belegen konnten. Wir sind stolz, dass wir das Jahr 2022 bei den IFRS-Umsatzerlösen und dem bereinigten EBITDA am oberen Ende unserer angehobenen Jahresprognose abschließen konnten und dabei die Profitabilität verbessert haben, während wir bereits den Grundstein für 2023 gelegt haben.

Unser Onsite-Geschäft allein ist bezogen auf die IFRS-Umsatzerlöse inzwischen beinahe auf die Größe von ganz HomeToGo im Jahr 2019 gewachsen. Das dynamische Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse im Subscriptions & Services-Geschäft war sogar noch höher als Ende des Jahres angenommen. Nach vorne schauend und basierend auf dem starken Start der ersten beiden Monate des Jahres sind wir sehr zuversichtlich, im Jahr 2023 den Break-even beim bereinigten EBITDA zu erreichen.”“

2023 will man Break-Even erreichen. Wenn auch „nur“ beim bereinigten EBITDA. Immerhin.

Im Jahr 2022 hat HomeToGo weiterhin ein hohes Wachstum in allen Kernbereichen gezeigt, was sich in den vorläufigen Ergebnissen widerspiegelt. Das Unternehmen hat die IFRS-Umsatzerlöse bei einem Wachstum von 111 % ggü. dem Vorjahreszeitraum auf 67 Mio. Euro mehr als verdoppelt (ggü. 32 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021), da mehr Reisende direkt auf HomeToGo-Webseiten gebucht haben.

Das Subscriptions & Services-Geschäft wuchs um 169 % ggü. dem Vorjahreszeitraum auf 24 Mio EUR (Vorjahr: 9 Mio). Das Subscriptions & Services-Geschäft sorgte für 16 % der gesamten IFRS-Umsatzerlöse in 2022 und verdeutlicht die starken Beiträge der zugehörigen Produkte, inklusive der B2B SaaS-Lösung Smoobu, zum Gesamterfolg von HomeToGo.

Mit diesem Abschluss 2022, einem guten Start in 2023 mit einem Rekordauftragsbestand der Buchungserlöse bleibt HomeToGo sehr zuversichtlich, in 2023 den Break-even beim bereinigten EBITDA zu erreichen. Am 30. März 2023 gibt das Unternehmen seinen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 zusammen mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2022 bekannt.

Vorläufige Ergebnisse von HomeToGo für GJ/22 und Q4/22 Q4/22 Q4/21

ggü. ’21 Q4/19

ggü. ’19 GJ/22 GJ/21

ggü. ’21 GJ/19

ggü. ’19 Buchungserlöse €31M €23M

36% €14M

125% €164M €124M

32% €80M

106% IFRS-Umsatzerlöse €20M €21M

-4% €10M

110% €146M €95M

54% €70

111% davon CPA Onsite €6M €7M

-3% €1M

338% €67M €32M

111% €17M

287% davon S&S €7M €3M

178% €1M

645% €24M €9M

169% €4M

517% bereinigtes EBITDA -€21M -€21M

2% -€16M

-29% bereinigte EBITDA-Marge -14% -22%

+8pp -23%

+9pp Auftragsbestand der Buchungserlöse €32M €19M

72% €12M

163%



Chart: HomeToGo SE | Powered by GOYAX.de