HomeToGo: Das kann sich sehen lassen

HomeToGo SE, der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen sein vorrangiges Ziel für das gesamte Geschäftsjahr 2023 erfolgreich erreicht hat: Das Erreichen des Break-even beim bereinigten EBITDA. Mit einem vorläufigen bereinigten EBITDA von €2 Mio. (ggü. -€20,7 Mio. im Geschäftsjahr 2022) und einer absoluten Verbesserung von mehr als €20 Mio., hat HomeToGo seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 übertroffen. Die absolute Verbesserung ist auf eine Steigerung der Marketingeffizienz im Laufe des Jahres 2023 im Vergleich zu 2022 zurückzuführen.

Im Geschäftsjahr 2023 stiegen die vorläufigen IFRS-Umsatzerlöse auf insgesamt €162 Mio. (10% ggü. dem Vorjahreszeitraum mit €146,8 Mio.) und erreichten damit das obere Ende der Prognose. HomeToGo’s profitables Subscriptions & Services Geschäft verzeichnete im Jahr 2023 ein kontinuierlich starkes Wachstum mit einem IFRS-Umsatz von €35 Mio. (48% ggü. dem Vorjahreszeitraum mit €23,7 Mio.). Dies entspricht einem Anteil von nun mehr als 22% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo-Gruppe. Mit Blick auf das Jahr 2024 werden die Software- und Servicelösungen von HomeToGo unter dem neugeschaffenen B2B-Marken- und Geschäftssegment HomeToGo_PRO ausgewiesen. Das neue Geschäftssegment legt einen besonderen Schwerpunkt auf SaaS-Lösungen für die Anbieterseite von Ferienhausvermietungen.

Darüber hinaus erzielte HomeToGo mit €190,1 Mio. (16% ggü. dem Vorjahreszeitraum mit €163,7 Mio.) ein neues Rekordhoch bei den Buchungserlösen und verzeichnete Anfang 2024 einen neuen Höchstwert beim Auftragsbestand der Buchungserlöse in Höhe von €37,5 Mio. (ggü. €32,5 Mio. zu Beginn des Jahres 2023). Die CPA Take Rate konnte, basierend auf verbesserten Bedingungen mit bestehenden und neuen Partnern, auf einen neuen Gesamtjahresrekordwert von 10,9% im Jahr 2023 gesteigert werden (+1,3pp ggü. dem Vorjahreszeitraum mit 9,6%).

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „HomeToGo hat im Jahr 2023 beeindruckende Meilensteine erreicht. Allen voran haben wir unsere oberste Zielsetzung für dieses Jahr, den Break-even beim bereinigten EBITDA, erreicht. Dieser bedeutende Schritt in Kombination mit der Erzielung von mehr als 20% der IFRS-Konzernumsätze aus unserem Subscriptions & Services Geschäft ist ein Beleg für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams. Damit erfüllen wir unsere Versprechen, die wir während des Börsengangs im Jahr 2021 gemacht haben. Darüberhinaus sind wir mit einem Rekord beim Auftragsbestand der Buchungserlöse in 2024 gestartet. Dies ist insbesondere bemerkenswert angesichts unseres klaren Fokus auf Profitabilität und einer deutlich verbesserten Marketingeffizienz im Jahr 2023. Neben unseren finanziellen Erfolgen waren wir im Jahr 2023 führend im Bereich der künstlichen Intelligenz in der Ferienvermietungsbranche, erzielten ein branchenführendes ESG-Rating, unterzeichneten verbindliche Dokumente für unsere bis dato größte Akquisition, führten HomeToGo_PRO ein – unsere neue B2B-Marke und -Geschäftssegment – und vieles mehr. Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, auch im Jahr 2024 – dem 10-jährigen Firmenjubiläum von HomeToGo – neue Bestmarken zu setzen und unseren ambitionierten Wachstumspfad weiter zu verfolgen.”