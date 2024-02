HomeToGo Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Hometogo liegt bei 45,1, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie vergeben.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Hometogo ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Hometogo derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,7 EUR, womit der Kurs der Aktie (2,33 EUR) um -13,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,44 EUR, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -4,51 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Hometogo eingestellt waren. An vier Tagen drehte sich die Diskussion vor allem um positive Themen, während an zehn Tagen die Anleger eher neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Hometogo daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Hometogo von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.