Hologic Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Hologic hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,92 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -11,41 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 5,49 Prozent. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,29 Prozent im letzten Jahr, wobei Hologic 0,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Hologic-Aktie laut Analystenmeinung die Einschätzung "Neutral" erhalten. Die Gesamtbewertungen der Analysten zeigen 2 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. Doch die durchschnittliche Empfehlung für Hologic aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 87,75 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 19,49 Prozent entspricht.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Hologic-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 59,47 und der RSI25 liegt bei 47,82, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Hologic-Aktie beträgt aktuell 23,88 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 101. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.