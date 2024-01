Hologic Aktie: Das ist der nächste Hammer!

In den letzten Wochen gab es bei Hologic keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten hat Hologic insgesamt 11 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens als "Gut" eingestuft wird. Dies setzt sich aus 6 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 88,5 USD für das Wertpapier, was einem Aufwärtspotential von 23,86 Prozent entspricht, wird das Unternehmen von den Analysten positiv bewertet und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Im Bereich der Dividendenpolitik schüttet Hologic derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Die Differenz beträgt 89,1 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet wird Hologic als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt 23,88 im Vergleich zum Branchen-KGV von 98,79, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.