Hologic Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Aktie des Unternehmens Hologic wird von Analysten langfristig als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten-Bewertungen lagen 2 als gut, 3 als neutral und keine als schlecht vor. Im zurückliegenden Monat gab es 1 gute Empfehlung und keine neutralen oder schlechten Empfehlungen. Daher gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 87,75 USD, was einer Erwartung von 18,92 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 73,79 USD liegt. Basierend auf diesen Analystenschätzungen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität schwach war. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Hologic diskutiert, jedoch waren die Themen in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend negativ. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Hologic im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,92 Prozent erzielt, was 0,22 Prozent über dem Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 2,86 Prozent, wobei Hologic aktuell 8,78 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.