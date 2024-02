Hologic Aktie: Jetzt geht’s rund!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hologic-Aktie beträgt aktuell 4, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,08, was darauf hinweist, dass Hologic weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Gut"-Bewertung für Hologic.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Hologic als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 26,31 liegt der Wert insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 98,17 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hologic mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, der bei 92,27 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -92,27 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Bei der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien wurde festgestellt, dass Hologic in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Hingegen wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Darüber hinaus wurden exakt berechenbare Signale herausgefiltert, die zu 1 "Gut"-Signal führten, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.