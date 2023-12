Hologic Aktie: Ist es das gewesen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Falle von Hologic beträgt das aktuelle KGV 23, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" als unterbewertet angesehen wird. Die Redaktion bewertet die Aktie daher positiv in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Hologic mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat eine Dividendenrendite von 88,68, was eine Differenz von -88,68 Prozent zur Hologic-Aktie ergibt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige Durchschnitt der Hologic-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 76,17 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 70,98 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -6,81 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 69,41 USD, was einer Abweichung von +2,26 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hologic auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Hologic-Aktie abgegeben, wovon 6 Bewertungen "Gut" und 5 "Neutral" waren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 88,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 24,68 Prozent bedeutet. Daher erhält Hologic in diesem Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Hologic-Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, in Bezug auf die Dividendenpolitik jedoch negativ bewertet wird. Die technische Analyse ergibt ein uneinheitliches Bild, während die Analysteneinschätzung insgesamt positiv ausfällt.