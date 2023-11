Hologic Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Firma Hologic hat in Bezug auf die Dividende eine unterdurchschnittliche Leistung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 91,06 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie sind negativ, da die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten getrübt war und das Unternehmen weniger Beachtung erhielt. Dies führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Hologic in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,29 %, während ähnliche Aktien aus der Branche um durchschnittlich 22,97 % stiegen. Dies führt zu einer Unterperformance von -25,26 % im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 73,27 % im Sektorvergleich. Daher erhält Hologic auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Hologic ist insgesamt positiv, da die meisten Analysten eine "Gut"-Einstufung abgegeben haben und das durchschnittliche Kursziel bei 88,5 USD liegt. Dies bedeutet eine erwartete Entwicklung des Aktienkurses um 25,35 %, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Hologic, wobei die Dividende und die Aktienkursentwicklung als unterdurchschnittlich bewertet werden, während die Analysteneinschätzung positiv ausfällt.