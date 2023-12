Holmen AB Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Holmen betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 52,08 Punkte, was bedeutet, dass Holmen neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,78 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es bei Holmen in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien und die Anzahl der Beiträge blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Holmen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher erhält Holmen für die Anlegerstimmung eine neutrale Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Holmen-Aktie von 432,4 SEK aufgrund der Entfernung von +5,43 Prozent vom GD200 (410,13 SEK) als "Gut" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 427,13 SEK auf, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Holmen-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.