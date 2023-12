Holmen AB ADR Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Holmen AB":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierzu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Holmen-Aktie liegt aktuell bei 36, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Holmen.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Für Holmen zeigt sich hier eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Holmen als unterbewertet, da das KGV mit 15,64 insgesamt 41 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Papier & Forstprodukte".

In der technischen Analyse erhält die Holmen-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt zeigt die Analyse ein gemischtes Bild für Holmen, mit einer "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI und der Kommunikation im Internet, sowie einer "Gut"-Einstufung aus fundamentalen und charttechnischen Gesichtspunkten.