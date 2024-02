Hollywood Bowl Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hollywood Bowl betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 26,37 Punkten, was bedeutet, dass Hollywood Bowl derzeit überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI eine neutrale Bewertung, da Hollywood Bowl weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hollywood Bowl-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +19,56 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine positive Bewertung von +6,1 Prozent, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Die Bewertung durch Analysten zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben wurde, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, wird auf Basis des aktuellen Kurses von 308,5 GBP eine Entwicklung von 20,75 Prozent erwartet, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Hollywood Bowl, was zu einer positiven Anlegerstimmung führt. Zusammenfassend kann die Aktie von Hollywood Bowl bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet werden.