Hollywood Bowl Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Vergleich des Aktienkurses von Hollywood Bowl in den letzten 12 Monaten zeigt eine starke Performance von 31,23 Prozent, was eine Outperformance von +18,7 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu stieg der Durchschnitt ähnlicher Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche um 12,54 Prozent, während der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 5,74 Prozent im letzten Jahr verzeichnete. Hollywood Bowl übertraf beide Durchschnittswerte um 25,49 Prozent bzw. 25,49 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Hollywood Bowl. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Hollywood Bowl-Aktie um 22,59 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erreicht die Aktie eine Überperformance von +11,93 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet Hollywood Bowl als weder überkauft noch überverkauft. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.