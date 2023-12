Hollywood Bowl Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Hollywood Bowl liegt bei 21,82, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 37, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Hollywood Bowl von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Das zeigt die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Gut".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Hollywood Bowl 3-mal mit "Gut", 0-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", und das mittlere Kursziel wird auf 372,5 GBP geschätzt, was eine "Gut"-Einschätzung ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hollywood Bowl. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Hollywood Bowl also eine überwiegend positive Einschätzung in Bezug auf den RSI, die Anleger-Stimmung und die Analyse der institutionellen Analysten, während das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden.