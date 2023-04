Hollysys Automation Aktie: Mögliche hohe Kosten in Aussicht!

Die Aktie von Hollysys Automation ist derzeit günstig bewertet, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieses Verhältnis gibt an, wieviel man für ein Unternehmen zahlt im Vergleich zu seinen Gewinnen. Bei Wachstumsaktien ist es nicht ungewöhnlich ein höheres KGV festzustellen, jedoch mit einem Wert von 9.66 zeigt sich hier eine preisgünstige Gelegenheit für Investoren. Im Vergleich zur Branche Electrical Equipment & Parts liegt die Aktie von Hollysys Automation bei diesem Wert sogar um -284.78 Prozent unter dem Durchschnittswert von 37.17, was daraufhinweist, dass das Unternehmen in dieser Hinsicht besonders attraktiv ist und eine Investition wert sein könnte.

Hollysys Automation: Keine überzeugenden Argumente für Dividende

Das Dividenden-Aktienkurs-Verhältnis von Hollysys Automation...