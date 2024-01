Hollysys Automation Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Aktienkurs von Hollysys Automation hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine Rendite von 23,3 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,53 Prozent verzeichnete, liegt Hollysys Automation mit 23,83 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hollysys Automation diskutiert, an acht Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie heute führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Hollysys Automation insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hollysys Automation. Daher wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hollysys Automation daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hollysys Automation derzeit bei 18,84 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 26,35 USD, was einen Abstand von +39,86 Prozent bedeutet und somit eine Bewertung von "Gut" erhält. Auch im Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 22,96 USD und einer Differenz von +14,76 Prozent im "Gut"-Bereich. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher ebenfalls "Gut".