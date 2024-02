Hollysys Automation Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

In den letzten Wochen wurde bei Hollysys Automation eine deutliche Verschiebung der Stimmung hin zum Negativen festgestellt. Die Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit eher negativ bewertet wird. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion und das allgemeine Stimmungsbild.

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Hollysys Automation geäußert wurden. Auch die neutralen Themen rund um den Wert häuften sich in den Kommentaren. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Hollysys Automation in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 36,56 Prozent erzielt. Im Sektorvergleich liegt die Aktie jedoch um 546,07 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist Hollysys Automation aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 13,63, was einem Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,15 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Empfehlung.