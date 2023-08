Hollylands VenusLiv: Die ultimative Kamera für Live-Streaming

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Hollylands erste Kamera: Perfekter Fokus, keine Überhitzung und professionelle LeistungNachrichten-Highlights- Hollyland bringt erstes Kameraprodukt auf den Markt- Entwickelt für Live-Streaming, insbesondere für Live-Shopping- Innovatives Kühlsystem verhindert Überhitzung bei langem Gebrauch- RTMP- und UVC Funktion- Vollautomatischer Hochgeschwindigkeits-Folgefokus (< 0,08s)- Ausgefeilte Farbtonung für präzise Farbwiedergabe- 5-Zoll-Touchscreen, 6-facher Hybridzoom- Hollylands eigenes leistungsstarkes HollyOS-System- Horizontaler und vertikaler OutputSHENZHEN, China, 7. August 2023 /PRNewswire/-- Hollyland ist mit VenusLiv in den Kameramarkt eingetreten. Diese Kamera wurde speziell für Live-Shopping, Online-Kurse und Podcasting entwickelt und verfügt über Funktionen, mit denen sie sich von der Masse abhebt. VenusLiv vereint Komfort, Qualität und Innovation, um das ultimative Live-Streaming-Erlebnis zu schaffen. Die Anwendung von Live-Streaming hat stark zugenommen. Für kleine und mittlere Teams ist der Aufbau eines professionellen Live-Streaming-Raums kostspielig und zeitaufwändig, und Smartphones können die Nachfrage nach hochwertigem Live-Streaming nicht befriedigen. Hollyland hat VenusLiv entwickelt, um diese Probleme zu lösen.VenusLiv ist ideal für kleine Live-Streaming-Teams in Innenräumen, insbesondere für Live-Shopping, die hochwertige Inhalte ohne komplizierte Ausrüstung und Bedienung bereitstellen möchten. VenusLiv bietet ein praktisches und professionelles Live-Streaming-Erlebnis.RTMP und UVC sorgen für breite KompatibilitätVenusLiv unterstützt RTMP (Real-Time Messaging Protocol), eine Schlüsselfunktion für Live-Streaming, die es Benutzern ermöglicht, auf zahlreichen Plattformen zu streamen, darunter YouTube, Facebook, Instagram*, Twitter und weitere.Dank der integrierten UVC (USB video class) Funktion ist eine Aufnahmekarte oder ein anderes externes Gerät nicht erforderlich. Die Benutzer können VenusLiv einfach über USB 3.0 mit ihrem Computer verbinden und direkt mit dem Streaming beginnen.Keine Überhitzungen mehr bei langfristigem StreamingIm Gegensatz zu anderen Videokameras oder Smartphones kann VenusLiv dank eines fortschrittlichen Wärmeableitungssystems in Luft- und Raumfahrtqualität lange Zeit ohne Überhitzung verwendet werden. Dies gewährleistet ein nahtloses ununterbrochenesLive-Streaming, ohne Risiko von Leistungsproblemen wie Abschaltung, Stottern und Fehlfunktionen oder Beschädigung der Kamera bzw. der Batterie. VenusLiv unterstützt außerdem DC- und NPF-Dual-Ladeoptionen und ermöglicht ein ununterbrochenes Live-Streaming rund um die Uhr.Automatischer Hochgeschwindigkeits-Folgefokus und fortschrittliche FarbtonungDie Hybrid-Autofokus-Funktion von VenusLiv verwendet Phasen- und Kontrastmethoden, um sich schnell auf Vordergrundobjekte zu konzentrieren und sicherzustellen, dass Bilder stets scharf und klar bleiben, selbst wenn der 6-fach-Zoom (3-facher optischer Zoom, 2-facher digitaler Zoom) durch einstellbare Blendenöffnung verwendet wird. Benutzer können den Fokus auch manuell einstellen, entweder über den 600-Nit-hellen 5-Zoll-Flip-Touchscreen oder den Fokusring an der Kamera. Das leistungsstarke benutzerfreundliche HollyOS-System sowie mühelose Fokuseinstellungen und die Rahmenüberwachung erfassen immer genau die gewünschten Aufnahmen.VenusLiv verfügt über eine einzigartige Farbtonungsfunktion, die es Benutzern ermöglicht, das Erscheinungsbild des Schauspielers oder der Figur anzupassen, ohne die Farbe anderer Objekte zu ändern. So kann zum Beispiel die Person verschönert werden, während das wahre Aussehen eines Produkts erhalten bleibt.Ein Durchbruch in der Live- Streaming- TechnologieVenusLiv ist ein Durchbruch, der die Handwerkskunst und Innovationskraft des F&E-Teams von Hollyland widerspiegelt, sowie den Fokus darauf, eine Aufgabe besser auszuführen als jedes konkurrierende Produkt. VenusLiv wurde für das Live-Streaming entwickelt und löst alle Probleme beim Live-Streaming perfekt.Hollyland arbeitet außerdem daran, eine Live-Streaming-Basis in mehreren Ländern im asiatisch-pazifischen Raum aufzubauen, um ein besseres Live-Streaming-Erlebnis zu bieten.Hollyland ist bereits bekannt für drahtlose Zubehörteile, einschließlich drahtloser Übertragungen, Wireless Intercom Headset Systeme und drahtloser Mikrofone. VenusLiv ist ein wichtiger Schritt, der Hollyland dabei hilft, sein Videoaufnahmen-Ökosystem zu erweitern. Jetzt wird die Projektkette von Hollyland erweitert und sie wird in Zukunft noch umfangreicher werden. Das Ziel von Hollyland ist es, allen Erstellern von Inhalten das praktischste und optimale Aufnahmeerlebnis zu bieten. Es gibt keine Überhitzung, keine Probleme, keine Kompromisse: VenusLiv liefert mühelos hochqualitatives Live-Streaming.Preise und Verfügbarkeit derVenusLiv: 1129€Vertriebskanal: Amazon https://www.amazon.de/dp/B0CC1YR9SP*Beim Live-Streaming auf Instagram und Twitch ist Drittanbieter-Software erforderlich, um den Link und den Verschlüsselungscode zu erhalten.INFORMATIONEN ZU HOLLYLAND TECHNOLOGYShenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (Hollyland) versorgt seit 2013 Kunden weltweit mit professionellen Lösungen für drahtlose Daten-, Audio- und Videoübertragung sowie Wireless Intercom Headset Systeme. Hollyland bedient viele Sektoren, darunter Film- und Fernsehaufnahmen, Videoproduktion, Rundfunk, Live-Events, Ausstellungen, Rundfunkmedien, Produktion, Theater, Kirchen und Leasing-Unternehmen. 