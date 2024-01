Hollyland Electronics Aktie: Das wird teuer!

Die Aktie von Hollyland China Electronics hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung in Bezug auf den Sentiment und Buzz führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung erfahren, wodurch die Gesamtbewertung auf "Schlecht" lautet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 1,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für elektronische Geräte und Komponenten liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Hollyland China Electronics eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" ergibt sich eine Rendite von -30,64 Prozent im vergangenen Jahr, was 44,73 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite um 50,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hollyland China Electronics liegt bei 147, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral eingestuft wird, da die Aktie weder über- noch unterbewertet ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.