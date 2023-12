Hollyland Electronics Aktie: In selten guter Lage!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Hollyland China Electronics diskutiert. Dabei wurden vor allem und überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Hollyland China Electronics befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Hollyland China Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 19,11 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hollyland China Electronics im Branchenvergleich um -49,75 Prozent unterperformt hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 13,43 Prozent im letzten Jahr, wobei Hollyland China Electronics um 44,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Hollyland China Electronics-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 20,5 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 22,68 CNH liegt, was einer Abweichung von +10,63 Prozent entspricht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs (21,8 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,04 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hollyland China Electronics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hollyland China Electronics bei 147,62, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen KGV-Wert von 0 auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.