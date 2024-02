Hollyland Electronics Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Hollyland China Electronics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 19,65 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,4 CNH, was einem Unterschied von -21,63 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 19,23 CNH wurde unterschritten, was einer Abweichung von -19,92 Prozent entspricht. Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Im Hinblick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit kaum Veränderungen erfahren hat.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 76,44 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Hollyland China Electronics eine Rendite von -63,69 Prozent, was mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit -49,29 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -14,41 Prozent. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund ihrer Entwicklung im vergangenen Jahr.