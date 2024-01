Hollyland Electronics Aktie: In Lauerstellung

Die technische Analyse der Hollyland China Electronics-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,36 CNH liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 22,66 CNH, was einem Unterschied von +11,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs mit 22 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Hollyland China Electronics-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnete die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,64 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 20,16 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -50,81 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 14,05 Prozent, wobei Hollyland China Electronics 44,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Hollyland China Electronics hin. Die überwiegend positiven Themen und Kommentare führen zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Hollyland China Electronics ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 30,73 und der RSI25 bei 44,49, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.