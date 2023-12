Hollyland Electronics Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die technische Analyse von Hollyland China Electronics-Aktien deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 20,54 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 22,09 CNH liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,77 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hollyland China Electronics mit einem "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren versehen.

In fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 147,62 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hollyland China Electronics zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Hollyland China Electronics weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält das Hollyland China Electronics-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Abschnitten der technischen Analyse.