Holly Futures Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse von Holly Futures-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt weist eine Abweichung von -23,2 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Holly Futures also ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine signifikanten Unterschiede, wodurch das Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Holly Futures für diese Stufe daher ebenfalls ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 30,77 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 51,85 für 25 Tage, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Holly Futures bei 83,1, was über dem Branchendurchschnitt von 25,75 liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend zeigt die technische und fundamentale Analyse gemischte Signale für Holly Futures-Aktien, mit überwiegend "Neutral"-Bewertungen und einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund des hohen KGV.