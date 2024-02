Holly Futures Aktie: Ist es das gewesen?

Die Dividendenrendite für Holly Futures beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 4,34 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Schlecht" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 83,1, was 222 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für Holly Futures.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Auswertung, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität der letzten Monate deutet darauf hin, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Holly Futures neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.