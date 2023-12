Holly Futures Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Derzeit wird die Aktie von Holly Futures anhand verschiedener Analysen bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83, was bedeutet, dass die Börse 83,1 Euro für jeden Euro Gewinn von Holly Futures zahlt. Dieser Wert liegt 276 Prozent über dem Durchschnitt in der Branche und deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Holly Futures-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 2,05 HKD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 1,51 HKD weicht um -26,34 Prozent ab, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 1,55 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Holly Futures in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,29 Prozent erzielt hat, während vergleichbare Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -7,87 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,15 Prozent für Holly Futures. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Holly Futures mit 16,45 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Holly Futures eine überbewertete Einstufung aufgrund des KGV, eine negative charttechnische Bewertung auf kurze Sicht, eine positive Performance im Branchenvergleich und eine neutrale Einschätzung hinsichtlich des Stimmungsbilds und der Diskussionsintensität.