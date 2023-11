Holly Futures Aktie: Es geht auch anders!

Die Dividendenpolitik von Holly Futures wird von Analysten negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -5,64 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Holly Futures im Durchschnitt liegen. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Holly Futures als überbewertet, da das KGV mit 83,1 insgesamt 264 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte".

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Holly Futures in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +13,67 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt und lag auch 12,09 Prozent über dem Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.