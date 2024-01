Holly Futures Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Holly Futures hat im letzten Jahr eine Rendite von 6,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine Überperformance von 14,53 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt im Durchschnitt -7,53 Prozent, wobei Holly Futures aktuell um 14,14 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,52 eine Überbewertung von etwa 269 Prozent bedeutet. Daher erhält Holly Futures in Bezug auf fundamentale Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in Bezug auf Holly Futures. Die Aktie wird daher neutral bewertet, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt befindet. Die Abweichung beträgt 28,71 Prozent beim 200-Tage-Durchschnitt und 6,49 Prozent beim 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.