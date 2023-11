Holly Energy Aktie: Wohin geht die Reise?

Sentiment und Buzz: Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Indikatoren für das Bild einer Aktie. Bei Holly Energy gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher bewerten wir die Aktie neutral. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang. Insgesamt erhält Holly Energy daher ein neutrales Rating.

Analysteneinschätzung: Langfristig gesehen wird die Holly Energy-Aktie von Analysten positiv bewertet. Aktuell gibt es 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 22 USD, was einer potenziellen Performance von 4,81 Prozent entspricht. Daher vergeben wir als Redaktion insgesamt ein positives Rating.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, welches die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Holly Energy liegt bei 31,13, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 54,06, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten erzielte Holly Energy eine Performance von 15,03 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 49,26 Prozent, was einer Underperformance von -34,23 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor lag die Rendite von Holly Energy um 34,23 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.