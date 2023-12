Holloman Energy Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hero heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,43 Punkten und zeigt an, dass Hero weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, und Hero wird auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hero wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Hero für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Hero beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.