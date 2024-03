Holley Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Holley-Aktie erhält laut der langfristigen Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Insgesamt liegen vier positive Bewertungen vor, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gibt. Es gab keine Updates von Analysten zu Holley im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 6,42 USD, was einer potenziellen Performance von 48,88 Prozent entspricht. Basierend auf der aktuellen Bewertung von 4,31 USD erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen eine positive Stimmung und keine negativen Diskussionen wurden verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Holley. Daraus ergibt sich eine Bewertung der Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Holley-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,8 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,31 USD weicht um -10,21 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,57 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-5,69 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Holley-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Holley gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Änderungen. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral".

Insgesamt erhält die Holley-Aktie also eine überwiegend positive Einschätzung von Analysten und Anlegern, während die technische Analyse eher negativ ausfällt. Im Hinblick auf das Sentiment im Internet wird die Aktie als neutral bewertet.